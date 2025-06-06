20+ женщин, чей образ в винтажном стиле стал настоящей находкой

Для того, чтобы выглядеть стильно, не обязательно бегать за новыми коллекциями именитых дизайнеров. Иногда в бабушкином сундуке, мамином шкафу или в комиссионке можно отыскать такие наряды, при виде которых даже отъявленные модницы будут завистливо вздыхать вслед.