Предварительно, ракета прилетела по заводу «Авитек» в Кирове. Пишут, что это первый случай прилёта ракеты.
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Предварительно, ракета прилетела по заводу «Авитек» в Кирове. Пишут, что это первый случай прилёта ракеты.
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