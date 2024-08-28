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Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена в новом комедийном сериале

Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена в новом комедийном сериале

Главную роль в сериале играет Дмитрий Дюжев, также в проекте снимаются Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Никита Дювбанов, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова.

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