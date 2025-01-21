Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«У нас приказ»: Танки ВСУ долго лупили по своей пехоте и радовались, что к ним не летит «ответка». Эфир охрип от мата

«У нас приказ»: Танки ВСУ долго лупили по своей пехоте и радовались, что к ним не летит «ответка». Эфир охрип от мата

  На Харьковском направлении жестокие бои идут от Липцев до Купянска, наши захватили третий плацдарм на левом берегу Оскола Минобороны России опубликовало кадры боя в поселке Глубокое (соседствующем с Липцами) Харьковской области, который был атакован ВСУшниками.

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