Spiegel: Трамп не смог навязать свои условия по Украине России и Китаю

Президент США Дональд Трамп из-за своего отношения к политике как к бизнесу по недвижимости никогда не сумеет навязать свои условия по украинскому конфликту президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии