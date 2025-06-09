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Spiegel: Трамп не смог навязать свои условия по Украине России и Китаю

Spiegel: Трамп не смог навязать свои условия по Украине России и Китаю

Президент США Дональд Трамп из-за своего отношения к политике как к бизнесу по недвижимости никогда не сумеет навязать свои условия по украинскому конфликту президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

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