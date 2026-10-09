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Пронедра

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Скверное пророчество Сатановского про "выжженную землю" подняло важный вопрос

Скверное пророчество Сатановского про "выжженную землю" подняло важный вопрос

Есть вопросы, которые долгое время общество предпочитало обходить стороной. Слишком болезненные, слишком тяжёлые, слишком неудобные.

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