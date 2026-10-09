Скверное пророчество Сатановского про "выжженную землю" подняло важный вопрос

Есть вопросы, которые долгое время общество предпочитало обходить стороной. Слишком болезненные, слишком тяжёлые, слишком неудобные.
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Думаю, пока в НИХ гнездится "славаукраини", в нас будет "настроение" и отношение к ним типа "ПШЛНХ! ДБЛБЛД!"