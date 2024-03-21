В Россельхознадзоре рассказали, какие ветеринарные правила нарушают на Алтае чаще

За февраль 47 компаниям были направлены предупреждения, трем приостановили регистрацию документов на продукцию до устранения неточностей, а двум вообще отказали в экспорте Более 1,5 тысячи раз за февраль алтайские компании нарушали обязательные ветеринарные правила при экспорте продукции.