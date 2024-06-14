Георгий Филимонов: «Вологодская область планирует привлечь 16,4 миллиарда из федерального бюджета на социально-экономическое развитие»

Вологодская область сегодня включена почти во все федеральные экономические и общественные тренды. Она активно участвует в нацпроектах и федеральных программах, в регионе ремонтируют социальные учреждения и коммунальную инфраструктуру.
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