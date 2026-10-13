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Регионы России

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Андрей Чуев и Мария Арбатова вступили в горячий спор на шоу «Пусть говорят»

Андрей Чуев и Мария Арбатова вступили в горячий спор на шоу «Пусть говорят»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев посетил студию программы «Пусть говорят», где выразил убеждение в превосходстве мужчин над женщинами.

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