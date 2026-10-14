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Trump Pardons Two Auto Workers During Rally in Alaska

“President Trump during a political rally in the state late Tuesday granted onstage pardons to two Alaska auto shop owners who pleaded guilty to violating the Clean Air Act — an unusually public use of the president’s clemency power,” CBS News reports.

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