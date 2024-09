На PC и консолях вышел хоррор The Casting of Frank Stone во вселенной Dead by Daylight. И вот как е...

На PC и консолях вышел хоррор The Casting of Frank Stone во вселенной Dead by Daylight. И вот как его оценили в SteamКомпания-издатель Behaviour Interactive и студия-разработчик Supermassive Games выпустили на PC и консолях интерактивный хоррор The Casting of Frank Stone, выполненный в сеттинге Dead by Daylight.