На PC и консолях вышел хоррор The Casting of Frank Stone во вселенной Dead by Daylight. И вот как е...

На PC и консолях вышел хоррор The Casting of Frank Stone во вселенной Dead by Daylight. И вот как его оценили в SteamКомпания-издатель Behaviour Interactive и студия-разработчик Supermassive Games выпустили на PC и консолях интерактивный хоррор The Casting of Frank Stone, выполненный в сеттинге Dead by Daylight.
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