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США провели испытание на Украине новейшей гаубицы «Соколиный глаз»

США провели испытание на Украине новейшей гаубицы «Соколиный глаз»

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