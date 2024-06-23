США провели испытание на Украине новейшей гаубицы «Соколиный глаз»

США отправили на Украину новейшую мобильную 105-мм гаубицу Hawkeye («Соколиный глаз»). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Александр Симонов со ссылкой на выступление главы американской компании AM General Марка Эванса.
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