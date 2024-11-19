«Привести себя в форму в 26 не так просто, как в 16»: Невская — о шоу Медведевой, своих платьях и российских одиночниках

Вернуться на лёд после длительного перерыва и рождения второго ребёнка было непросто, но желание осуществить давнюю мечту и выступить с совместным номером с Евгенией Медведевой и Еленой Радионовой перевесило.
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