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Петербуржцы приносят цветы к зданию Большой хоральной синагоги

Жители города почтили память погибших в Израиле. Жители Петербурга приносят цветы к зданию Большой хоральной синагоги на Лермонтовском проспекте, чтобы почтить память погибших в Израиле после атаки ХАМАС.

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