Премьер Британии Стармер призовёт ЕС продолжать санкционное давление на Россию

Во время неформального саммита глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Великобритании Кир Стармер 3 февраля обратится с призывом продолжать оказывать экономическое давление на Россию.
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