Шампуни без сульфатов «Эстель»: обзор, составы, отзывы

Если волосы сильно пушатся, сделать их гладкими можно путем кератинового выпрямления. После такой процедуры для мытья волос нужно обязательно использовать шампуни, в которых отсутствует пенящееся вещество в виде лаурилсульфата натрия.
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