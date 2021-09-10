Командиры подразделений армейского корпуса ВВО на Сахалине изучают новые методы ведения боевых действий

На полигоне «Успеновский» под руководством временно исполняющего обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) генерал-майора Валерия Шкильнюк с командирами батальонов и дивизионов стартовали занятия по внедрению новых способов ведения боевых действий на основе опыта военных операций в Сирии.