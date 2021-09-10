Командиры подразделений армейского корпуса ВВО на Сахалине изучают новые методы ведения боевых действий

На полигоне «Успеновский» под руководством временно исполняющего обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) генерал-майора Валерия Шкильнюк с командирами батальонов и дивизионов стартовали занятия по внедрению новых способов ведения боевых действий на основе опыта военных операций в Сирии.
Популярные статьи
- Тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими армейского корпуса ВВО стартовало на Курильских островах
- Подразделения ПВО ЗВО заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ «Запад-2021»
- Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов
Свежие комментарии