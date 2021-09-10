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Командиры подразделений армейского корпуса ВВО на Сахалине изучают новые методы ведения боевых действий

Командиры подразделений армейского корпуса ВВО на Сахалине изучают новые методы ведения боевых действий

На полигоне «Успеновский» под руководством временно исполняющего обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) генерал-майора Валерия Шкильнюк с командирами батальонов и дивизионов стартовали занятия по внедрению новых способов ведения боевых действий на основе опыта военных операций в Сирии.

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