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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Фонд "Мой Алтай" собрал более 1 млн рублей на подготовку детей к школе

Фонд "Мой Алтай" собрал более 1 млн рублей на подготовку детей к школе

В рамках акции "Соберем детей в школу" фонд закупил необходимые для учебы принадлежности Более одного миллиона рублей собрал благотворительный фонд "Мой Алтай" при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае и Министерства социальной защиты региона.

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