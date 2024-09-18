Фонд "Мой Алтай" собрал более 1 млн рублей на подготовку детей к школе

В рамках акции "Соберем детей в школу" фонд закупил необходимые для учебы принадлежности Более одного миллиона рублей собрал благотворительный фонд "Мой Алтай" при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае и Министерства социальной защиты региона.
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