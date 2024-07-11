Казахстанский депозитарий просит вывести российские бумаги из своего контура

Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) в Казахстане попросил брокеров и управляющие компании до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания, пишет РБК со ссылкой на уведомление одного из казахстанских брокеров в адрес своих клиентов.