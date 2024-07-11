НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Наседкин
    Да за банкиров под крышей власть имущих я не волнуюсь как и за должную величину их личных карманов. И аппетиты. Вот т...ВТБ заработал в м...
  • Игорь Овчаренко
    НЕ ИГРАЙТЕ  В АЗАРТНЫЕ ИГРЫ С БАНКАМИ. ОНИ ВСЁ РАВНО ОБМАНУТ И ОБОГОТЯТСЯ.Российские банки ...
  • Eduard
    Аналог СВИФТ давно есть,что вы там "велосипед изобретаете"Сбербанк подтверд...

Казахстанский депозитарий просит вывести российские бумаги из своего контура

Казахстанский депозитарий просит вывести российские бумаги из своего контура

Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) в Казахстане попросил брокеров и управляющие компании до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания, пишет РБК со ссылкой на уведомление одного из казахстанских брокеров в адрес своих клиентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх