Казахстанский депозитарий просит вывести российские бумаги из своего контура

Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) в Казахстане попросил брокеров и управляющие компании до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания, пишет РБК со ссылкой на уведомление одного из казахстанских брокеров в адрес своих клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии