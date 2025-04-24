Учёные раскрыли секрет аномальной "холодной дыры" в Атлантическом океане

В этом месте температура воды резко снижается, контрастируя с окружающей средой.Специалисты отмечают, что, начиная с 1900 года средняя температура поверхности мирового океана увеличилась примерно на один градус Цельсия.
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