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Закон, порядок, государство

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Поле для игр в футбол и волейбол построят в Тимирязевке в 2024 году

Поле для игр в футбол и волейбол построят в Тимирязевке в 2024 году

В этом году на территории поселка Тимирязевский Уссурийского городского округа появится поле для игр в футбол и волейбол, а также спортивные тренажеры.

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