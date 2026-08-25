ФАС доказала сговор на торгах по дорогам на 730 млн рублей

ФАС России выиграла суд против АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ", заключивших картельный сговор для поддержания цен на дорожных контрактах в Ульяновской области общей стоимостью 730 млн рублей.
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