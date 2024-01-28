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День ангела Петра в России отметят 29 января 2024 года

День ангела Петра в России отметят 29 января 2024 года

День ангела Петра в России отметят 29 января 2024 года Анна ЧернышоваСогласно календарю, в понедельник, 29 января 2024 года, будут отмечать День ангела те, кто при крещении был назван именами Петр, Семен и Неонилла.

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