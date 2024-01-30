Бойцы расчета ТОС-1А «Солнцепек» показали удары по опорникам ВСУ под Угледаром

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений РХБЗ 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» наносят удары по объектам противника в районе Угледара на Южно-Донецком направлении.
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