Военный эксперт, политолог, аналитик, редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооружённых сил России» Борис Джерелиевский выразил мнение, что возвращение Швейцарии к нейтралитету может укрепить её экономические позиции и вернуть репутацию государства, которому доверяют как посреднику.