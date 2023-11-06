Олеся Судзиловская показала «стальной» пресс на отдыхе в Турции

Актриса Олеся Судзиловская показала «стальной» пресс на пляже в Турции Известная актриса 49-летняя Олеся Судзиловская, покоряющая не только кинематограф, но и платформы социальных сетей, отправилась на отдых в турецкий Бодрум, где радует своих подписчиков фотографиями в бикини.
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