Косачев: Трамп начнёт жестко продвигать размещение войск ЕС на Украине

Замепред Совета Федерации России Константин Косачёв проинформировал о том, что победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп приложит все усилия ради того, чтобы убедить европейские державы разместить свои войска на украинской территории.
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