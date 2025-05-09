Да Силва: Бразилия приложит усилия ради мирного решения конфликта на Украине

Бразилия приложит усилия ради мирного решения конфликта на Украине. Об этом после общения с президентом России Владимиром Путиным заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, передает ТАСС со ссылкой на социальные сети политика.
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