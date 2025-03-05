Новый генератор видео будет создавать фильмы и сериалы «почти студийного качества»

Кадр из сгенерированного ИИ фильма «Женщина с рыжими волосами» / © Staircase Studios AI Компания уже представила первый трейлер своего дебютного фильма «Женщина с рыжими волосами», сгенерированный ИИ на основе иллюстраций бывшего аниматора Pixar Тедди Ньютона.