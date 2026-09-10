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Газета.ру

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Певец Ramil&apos; назвал символичным концерт с Бастой в родном Нижнем Новгороде

Певец Ramil&apos; назвал символичным концерт с Бастой в родном Нижнем Новгороде

Певец Ramil' рассказал, что работать с Бастой ему легко и всегда есть чему поучиться у коллеги. Своими мыслями о совместном творчестве музыкант поделился с «Газетой.

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