Ремейк на хит "нулевых" "Такого, как Путин" в соцсетях набрал уже более 2,5 млн просмотров

Российские и иностранные студенты из Казани записали кавер на песню из далекого 2002-го года «Такого, как Путин», набрали 2,5 млн просмотров и это только начало — теперь под песню про главу государства танцует молодежь не только по всей России, но и за её пределами.
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