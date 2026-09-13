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Царьград

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Иван Володин посоветовал проверять выписку из ЕГРН перед авансом

Иван Володин посоветовал проверять выписку из ЕГРН перед авансом

Глава компании по управлению коммерческой недвижимостью Иван Володин рекомендовал проверять выписку из ЕГРН и ключевые параметры объекта перед авансом.

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