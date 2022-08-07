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В России ограничили доступ к Patreon и Grammarly

В России ограничили доступ к Patreon и Grammarly

Доступ к отдельной странице сайта для распространения творческих произведений по платной подписке Patreon ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора.

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