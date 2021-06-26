Выходи во двор. Футбол погоняем. Игры нашего детства...

ПриколистыДети и семьяВыходи во двор. Футбол погоняем. Игры нашего детства... Помните этот клич со двора ?! Летнее утро, каникулы, ещё рань ранняя-можно бы и поспать. всего-то 10 часов утра.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПЖПрохожий по жизниМожет быть играли бы и сейчас только все дворы забиты машинами.Ii_sergeiда есть у нас во дворе детская площадка. даже две. с обеих сторон дома. обустроенные. только там мамочи с детишками до 4х лет а потом детишки уже в других местах тусоваться начинают. и такой мат перемат идет...вага карлитоА сколько зашивали мяч по всем швам и как шнуровали как камеры клеили! Мы целыми днями гоняли в футбол и иногда придя на стадион приходилось играть или за цех заводской или за команду завода какого не будь или подставкой на спартакиаде за тех кому игроков не хватало! А когда прошел слух что город набирает команду то на просмотр пришли пацаны со всех районов и произошло временное замирение! Прождали три часа! Потом вышел чел типа тренера кинул мяч играйте! Разошлись ни с чем а сколько тогда было футбольных мастеров будущих??А сейчас академии а играют просто блекло без азарта без чувства шаблонно!Адильхан АсадуллаевВсё почти на поверхности. Система айнкиндер 80-90, воспитание "яжемам" ну или "яжепап", отсутствие (точнее массовое сокращение) института участковых милиционеров, всяческое вбивание в мозги молодёжи про "главные тренды", всякие ютубы, каналы, блоги. Кому играть, если молодёжь всячески пытается "попасть в тренд" и монетизировать свои блоги, каналы и т.д.? Дальше рассуждайте в меру фантазии.Комментировать
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