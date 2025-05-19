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Места паломничества: 5 чудотворных могилок святых, где происходят чудеса и исцеления

Места паломничества: 5 чудотворных могилок святых, где происходят чудеса и исцеления

Места паломничества: 5 чудотворных могилок святых, где происходят чудеса и исцеления Алёна ЮрьеваСреди православных христиан существует особое почитание старцев и стариц, которые при жизни обладали духовной силой, исцеляли, давали мудрые советы и вели людей ко спасению.

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