Места паломничества: 5 чудотворных могилок святых, где происходят чудеса и исцеления Алёна ЮрьеваСреди православных христиан существует особое почитание старцев и стариц, которые при жизни обладали духовной силой, исцеляли, давали мудрые советы и вели людей ко спасению.