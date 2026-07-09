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Путин: Российская энергетика - самая сильная в мире

Путин: Российская энергетика - самая сильная в мире Враг пытается нанести ущерб российской экономике и создать нервную обстановку в обществе, заявил президент Владимир Путин.

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