Путин: Российская энергетика - самая сильная в мире Враг пытается нанести ущерб российской экономике и создать нервную обстановку в обществе, заявил президент Владимир Путин.
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Путин: Российская энергетика - самая сильная в мире Враг пытается нанести ущерб российской экономике и создать нервную обстановку в обществе, заявил президент Владимир Путин.
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