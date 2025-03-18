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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Домантас Сабонис получил несколько повреждений в игре с «Мемфисом»

Сабонис завершил встречу с «Гризлис» (132:122) с 6 очками и 4 передачами. Литовец ушел в раздевалку в первой четверти после того, как Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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