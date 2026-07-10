«Ъ»: Орденоносец ЧВК «Вагнера» без ноги не смог добиться выплаты от Минобороны

Мосгорсуд отказал бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» в компенсации за военную инвалидность.Московский городской суд подтвердил отказ в признании бывшего пулемётчика ЧВК «Вагнер» участником добровольческого формирования, выполнявшего задачи в Донбассе.
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