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Антифашист

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Президентская гонка во Франции получила нового лидера — Ле Пен резко усиливает позиции

Президентская гонка во Франции получила нового лидера — Ле Пен резко усиливает позиции

Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен резко усилила позиции перед выборами президента Франции, которые состоятся в апреле 2027 года, после решения апелляционного суда, позволившего ей вновь баллотироваться.

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