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Царьград

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В Госдуме предложили досрочно отправлять на пенсию педагогов среднего профобразования

В Госдуме предложили досрочно отправлять на пенсию педагогов среднего профобразования

Авторы инициативы считают, что действующая редакция закона о страховых пенсиях сильно устарела.Депутаты фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект "О внесении изменения в статью 30 Федерального закона "О страховых пенсиях".

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