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Рубио объявил о мерах по ограничению деятельности МУС

Рубио объявил о мерах по ограничению деятельности МУС

Глава Госдепа США Марко Рубио объявил о мерах по ограничению деятельности МУС. «Рубио объявил о начале масштабной кампании по устранению угрозы, которую Международный уголовный суд представляет для суверенитета США», — говорится на сайте Госдепа.

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