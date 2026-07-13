Глава Госдепа США Марко Рубио объявил о мерах по ограничению деятельности МУС. «Рубио объявил о начале масштабной кампании по устранению угрозы, которую Международный уголовный суд представляет для суверенитета США», — говорится на сайте Госдепа.
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