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Психолог Корякина: желание постоянно лежать может говорить о депрессии и стрессе

Психолог Корякина: желание постоянно лежать может говорить о депрессии и стрессе

Если человек проводит в кровати целые дни, то не стоит сразу обвинять его в лени. За этим может скрываться депрессия, тревожные расстройства, выгорание или хроническое переутомление, объяснила «Известиям» психолог Оксана Корякина.

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