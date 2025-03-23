Сегодня ожидается сильная геомагнитная буря

Сегодня, 23 марта, ожидается геомагнитная буря категории G3 (сильная) из-за направленного на Землю коронального выброса массы (КВМ), который произошёл на Солнце 21 мартаЭтот корональный выброс массы является результатом не самой сильной солнечной вспышки M1, исходящей из солнечного пятна AR 4028.