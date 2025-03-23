Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Они то хотят, но второго горящего Дома Профсоюзов - это уже будет много...  Сама то ты Мяйя чем промышляешь?  Ты агит...«Отказ невозможен...
  • Искандер
    Полноте. В талмудах (сколько их там ни есть) и комментариях к ним столько самых паскудных мерзостей и о Спасителе, и ...В Израиле может ...
  • Искандер
    Категорический запрет на какое-либо "популяризаторство" (не говоря уже о миссионерстве) христианства существует в уни...В Израиле может ...

Сегодня ожидается сильная геомагнитная буря

Сегодня ожидается сильная геомагнитная буря

Сегодня, 23 марта, ожидается геомагнитная буря категории G3 (сильная) из-за направленного на Землю коронального выброса массы (КВМ), который произошёл на Солнце 21 мартаЭтот корональный выброс массы является результатом не самой сильной солнечной вспышки M1, исходящей из солнечного пятна AR 4028.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх