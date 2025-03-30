Опубликованы фото из новой столицы Египта

Вход на главную площадь Новой административной столицы Египта / © Johan Blasberg На фотографиях, сделанных Йоханом Бласбергом в начале 2025 года, запечатлены архитектура и общественные пространства новой столицы.
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