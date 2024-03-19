К мероприятию, посвящённому Недели книги, учащиеся школ подготовили выставку рисунков. Посмотреть работы можно в фойе ДК "Победа".
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К мероприятию, посвящённому Недели книги, учащиеся школ подготовили выставку рисунков. Посмотреть работы можно в фойе ДК "Победа".