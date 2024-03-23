Маникюр с птичками: варианты и полезные советы

Искусство создания оригинальных рисунков на ногтях с каждым годом расширяет свои границы. Если раньше на руках у модниц можно было рассмотреть только полоски или цветочный орнамент, то сейчас все больше встречаются полноценные картины.
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