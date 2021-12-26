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Экономист РУДН Белхароев допустил рост стоимости бензина до 100 рублей за литр

Экономист РУДН Белхароев допустил рост стоимости бензина до 100 рублей за литр

Цены на бензин могут достичь 100 рублей за литр, если государство перестанет контролировать рынок, заявил агентству «Прайм» доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

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