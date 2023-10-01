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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аскаров пропустил 3 шайбы после 11 бросков в выставочном матче с «Тампой»

21-летний вратарь «Нэшвилла» отыграл половину выставочного матча с «Лайтнинг» (4:5), сменив Кевина Ланкинена.

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