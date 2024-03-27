Путину в Торжке показали разрывающую танки ракету «Хризантема»

Усиленная боевая часть ракет «Хризантема» для российских боевых вертолетов отрывает танкам башню. Об этом 27 марта рассказал президенту РФ Владимиру Путину на авиабазе в Торжке представитель армейской авиации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии