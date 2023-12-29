На немецкую недвижимость с нацистским прошлым с 2000 года -желающих мараться покупателей не было .Правительство Берлина пыталось долго и по дешевке продать виллу- подарок Адольфа Гитлера министру пропаганды ГеббельсуИ тут радость- появился украинский фюрер Вова Зеленский!Размеры, способы, методы и бесстыдство, с которым правящая верхушка грабит Украину, поражают.
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