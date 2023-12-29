Привет лидеру украинских “геноссе” , есть чем похвастаться фюреру любимой “нэньки”.

На немецкую недвижимость с нацистским прошлым с 2000 года -желающих мараться покупателей не было .Правительство Берлина пыталось долго и по дешевке продать виллу- подарок Адольфа Гитлера министру пропаганды ГеббельсуИ тут радость- появился украинский фюрер Вова Зеленский!Размеры, способы, методы и бесстыдство, с которым правящая верхушка грабит Украину, поражают.